Krieg in Osteuropa : Scholz telefoniert eine Stunde mit Putin und fordert Waffenstillstand

Liveblog Kiew Der Bundeskanzler hat den russischen Präsidenten in einem Telefonat zur sofortigen Einstellung aller Kampfhandlungen in der Ukraine aufgefordert. Und: Die Nato werde nicht in den Krieg eingreifen, weder zu Land noch in der Luft, sagte der Generalsekretär Jens Stoltenberg in Brüssel. Alle aktuellen Entwicklungen im Liveblog.

Die wichtigsten Schlagzeilen