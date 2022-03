Krieg in der Ukraine : Kanzler Scholz dringt auf schnellen Waffenstillstand

Liveblog Kiew Olaf Scholz hat sich bei seinem Antrittsbesuch in der Türkei erneut für einen zügigen Waffenstillstand im Ukraine-Krieg ausgesprochen. Unterdessen ist die vierte Verhandlungsrunde zwischen der Ukraine und Russland am Nachmittag gestoppt worden und soll am Dienstag fortgesetzt werden. Alle News im Blog.

Die wichtigsten Schlagzeilen: