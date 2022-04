Krieg in der Ukraine : Österreichs Kanzler wird Putin am Montag in Moskau treffen

Foto: dpa/Rodrigo Abd 5 Bilder Von der Leyen besucht Butscha

Liveblog Kiew Es ist der erste Besuch eines westlichen Regierungschefs in Moskau seit Beginn des Ukraine-Kriegs: Der österreichische Bundeskanzler Karl Nehammer trifft sich am Montag mit dem russischen Präsidenten. Außerdem: Aufnahmen des Unternehmens Maxar Technologies zeigen einen langen Konvoi auf dem Weg in den Donbass. Alle Entwicklungen im Newsblog.

