Krieg in Osteuropa : Nato wird nicht in Krieg eingreifen

Liveblog Kiew Die Nato werde nicht in den Krieg eingreifen, weder zu Land noch in der Luft, sagte der Generalsekretär Jens Stoltenberg in Brüssel. Und: Die Zahl der Flüchtlinge aus der Ukraine beläuft sich nach Angaben der UN-Organisation für Migration inzwischen auf 1,25 Millionen. Alle aktuellen Entwicklungen im Liveblog.

Die wichtigsten Schlagzeilen