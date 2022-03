Krieg in der Ukraine : Melnyk kommt aus Protest nicht zu Solidaritätskundgebung

Liveblog Kiew Ein Solidaritätskonzert für die Ukraine im Amtssitz des Bundespräsidenten am Sonntag ist von einem Boykott und scharfer Kritik des ukrainischen Botschafters Andrij Melnyk überschattet worden. Und: Einer der Führer prorussischer Separatisten in der Ukraine hat ein Referendum über den Anschluss seiner Region an Russland angekündigt. Alle Entwicklungen im Newsblog.

