Krieg in Osteuropa : Mehrere internationale Medien stellen Arbeit in Russland ein

Liveblog Kiew Als Reaktion auf ein neues Mediengesetz in Russland stellen mehrere internationale Sender und Agenturen ihre Arbeit dort ganz oder teilweise ein, darunter CNN und die BBC. Bei Friedenskundgebungen in mehreren europäischen Städten schaltete sich der ukrainische Präsident per Video zu. Alle aktuellen Entwicklungen im Liveblog.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die wichtigsten Schlagzeilen