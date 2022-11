Ukraine-Newsblog : Vitali Klitschko will bis zum Winter Wärmestuben einrichten

Foto: dpa/Adam Schreck 9 Bilder Schwere Explosionen erschüttern mehrere ukrainische Großtädte

Liveblog Kiew Infolge russischer Raketenangriffe muss der Stromverbrauch weiterhin eingeschränkt werden. Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko will bis zum Winter rund tausend Wärmestuben einrichten. Und: Russland steigt wieder in das am Samstag ausgesetzte Abkommen zum Export von Getreide aus der Ukraine über das Schwarze Meer ein.

