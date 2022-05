Krieg in der Ukraine : Kiew meldet erfolgreichen Angriff auf russischen Armeestab

Foto: AP/Efrem Lukatsky 42 Bilder Mitten im Krieg: So feiern die Menschen in der Ukraine das orthodoxe Osterfest

Liveblog Kiew Bei einem ukrainischen Angriff auf das Quartier des russischen Armeestabs in der Stadt Isjum sind nach Angaben aus Kiew mehrere Menschen getötet worden. Und: Moskau legt mithilfe von Hackern Dossiers von Millionen Menschen in der Ukraine an. In besetzten Gebieten können die Truppen dadurch gezielt gegen Kritiker vorgehen. Alle News im Blog.

