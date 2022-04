Krieg in der Ukraine : Keine Kapitulation - Mariupols Verteidiger lassen Ultimatum verstreichen

Foto: dpa/Rodrigo Abd 5 Bilder Von der Leyen besucht Butscha

Liveblog Kiew Die verbliebenen ukrainischen Kämpfer in Mariupol werden sich nach Angaben der Regierung in Kiew auch nach Ablauf eines russischen Ultimatums nicht ergeben. Derweil verlassen offenbar immer weniger Menschen die Ukraine – zumindest in Richtung Polen. Alle Entwicklungen im Newsblog.

