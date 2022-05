Krieg in der Ukraine : Kanzler Scholz glaubt nicht an Sieg Putins

Foto: AP/Emilio Morenatti 15 Bilder Die Leidtragenden des Krieges und ihre hinterlassenen Wunden

Liveblog Kiew In seiner Rede beim Weltwirtschaftsforum in Davos hat Bundeskanzler Olaf Scholz den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine als Fehlschlag bezeichnet. Unterdessen will die EU eingefrorene Vermögenswerte russischer Oligarchen beschlagnahmen. Alle Entwicklungen im Newsblog.

