Krieg in der Ukraine : Jill Biden trifft überraschend ukrainische First Lady Selenska

Foto: AFP/ED JONES 8 Bilder Evakuierung aus Stahlwerk in Mariupol

Liveblog Kiew Normalerweise halten sich Olena Selenska und ihre Kinder aus Sicherheitsgründen an einem geheimen Ort auf. Am Muttertag aber traf sie sich überraschend mit der First Lady der USA, Jill Biden. Bundestagsvizepräsidentin Bas sprach sich nach einem Treffen mit Selenskij für einen Marschall-Plan für die Ukraine aus. Alle Entwicklungen im Blog.

