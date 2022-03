Krieg in der Ukraine : Habeck wirft Putin wegen Zahlung von Gas in Rubel Vertragsbruch vor

Liveblog Kiew Russlands Präsident Putin will die Zahlungsmethode bei Gaslieferungen in „unfreundliche Staaten“ umstellen. Wirtschaftsminister Robert Habeck sieht darin einen Vertragsbruch. Und: Das Verteidigungsministerium will der Ukraine 2000 weitere Panzerfäuste aus Beständen der Bundeswehr liefern. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Lesenswerte weiterführende Inhalte: