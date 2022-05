Krieg in der Ukraine : G7 beenden Öl-Importe aus Russland

Foto: AFP/ED JONES 8 Bilder Evakuierung aus Stahlwerk in Mariupol

Liveblog Kiew Die G7-Staaten haben sich am Sonntag gemeinsam auf den Ausstieg aus russischen Öl-Importen geeinigt. Und: Olena Selenska hat sich am Muttertag überraschend mit der First Lady der USA, Jill Biden, getroffen. Alle Entwicklungen im Blog.

