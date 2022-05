Krieg in der Ukraine : Finnland will Antrag auf Nato-Mitgliedschaft stellen

Foto: dpa/Florian Gaertner 11 Bilder Deutsche Außenministerin Baerbock besucht die Ukraine

Liveblog Kiew Finnland will Nato-Mitglied werden. Das Land werde einen entsprechenden Antrag zur Aufnahme in die Militärallianz stellen, teilten der finnische Präsident Sauli Niinistö und Regierungschefin Sanna Marin am Sonntag mit. Der mögliche Nato-Beitritt Finnlands sorgt jedoch auch für Misstöne innerhalb des Bündnisses. Alle Entwicklungen im Blog.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Lesenswerte weiterführende Inhalte: