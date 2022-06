Ukraine-Newsblog : Explosionen erschüttern ukrainische Hauptstadt Kiew

Foto: AP/Emilio Morenatti 15 Bilder Die Leidtragenden des Krieges und ihre hinterlassenen Wunden

Liveblog Kiew In der ukrainischen Hauptstadt Kiew hat es am Sonntagmorgen mehrere Explosionen gegeben. Ob es Verletzte oder Tote gab, war zunächst unklar. Außerdem ist Sjewjerodonezk laut Aussage des Bürgermeisters „vollständig“ in der Hand der russischen Armee. Alle News im Blog.

