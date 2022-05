Krieg in der Ukraine : Duma-Chef sieht USA als „militärisch Beteiligte“ in der Ukraine

Foto: AFP/ED JONES 8 Bilder Evakuierung aus Stahlwerk in Mariupol

Liveblog Kiew Der einflussreiche russische Parlamentschef Wjatscheslaw Wolodin (links) bezichtigt die USA einer unmittelbaren Beteiligung am Krieg in der Ukraine. Bei Gedenkveranstaltungen zum Ende des Zweiten Weltkriegs sind vor Mahnmalen in Berlin neben russischen auch ukrainische Flaggen nicht zugelassen. Alle Entwicklungen im Blog.

