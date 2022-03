Krieg in der Ukraine : Drei Fluchtkorridore für Menschen aus Mariupol geplant

Liveblog Kiew In der belagerten ukrainischen Stadt Mariupol sollen am Dienstag nach Regierungsangaben drei Fluchtkorridore geöffnet werden. Und: Der ukrainische Präsident Selenskyj will mögliche Vereinbarungen mit Russland in seinem Land zur Abstimmung stellen. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Lesenswerte weiterführende Inhalte: