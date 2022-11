Ukraine-Newsblog : Deutschland will Polen bei Luftabwehr unterstützen

Foto: dpa/Adam Schreck 9 Bilder Schwere Explosionen erschüttern mehrere ukrainische Großtädte

Liveblog Kiew Nach einem Raketeneinschlag im polnischen Grenzgebiet will Verteidigungsministerin Lambrecht deutsche Patriot-Luftabwehr in Polen stationieren. Und: Ukrainische Ermittler geben an, nach der Rückeroberung von Cherson vier „Folterstätten“ der russischen Besatzer entdeckt zu haben. Alle News im Blog.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Lesenswerte weiterführende Inhalte: