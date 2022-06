Ukraine-Newsblog : Deutschland und Niederlande wollen weitere Panzerhaubitzen liefern

Foto: AP/Emilio Morenatti 15 Bilder Die Leidtragenden des Krieges und ihre hinterlassenen Wunden

Liveblog Kiew Sechs weitere Panzerhaubitzen 2000 sollen an die Ukraine geliefert werden, wie Verteidigungsministerin Lambrecht am Rande des Nato-Gipfels bestätigte. Und: Eine russische Rakete hat ein Einkaufszentrum in der zentralukrainischen Stadt Krementschuk getroffen. Alle News im Blog.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Lesenswerte weiterführende Inhalte: