Krieg in der Ukraine : Deutschland liefert Waffen für Ringtausch nach Tschechien

Foto: AFP/ED JONES 8 Bilder Evakuierung aus Stahlwerk in Mariupol

Liveblog Kiew Die Bundesregierung plant einen weiteren Waffen-Ringtausch, um die Ukraine militärisch zu unterstützen. Und: Außenministerin Annalena Baerbock soll in Kürze in die Ukraine reisen, wie Bundeskanzler Olaf Scholz am Donnerstagabend ankündigte. Alle Entwicklungen im Blog.

