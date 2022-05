Krieg in der Ukraine : Demonstranten beschmieren Moskauer Botschafter in Polen mit roter Farbe

Foto: AP/Alexander Zemlianichenko 15 Bilder Überschattet vom Krieg gegen die Ukraine - Russland feiert große Militärparade

Liveblog Kiew Videoaufnahmen zeigen, wie der russische Botschafter Sergej Andreew bei einem Besuch in Polen mit Farbe übergossen wurde. Der Diplomat wollte am Montag in Warschau im Zweiten Weltkrieg gefallene Sowjetsoldaten mit Blumen ehren. Alle Entwicklungen im Blog.

