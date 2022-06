Krieg in der Ukraine : Bundesrat stimmt für Grundgesetzänderung zur Bundeswehr-Aufrüstung

Foto: AP/Emilio Morenatti 15 Bilder Die Leidtragenden des Krieges und ihre hinterlassenen Wunden

Liveblog Kiew Das Sondervermögen in Höhe von 100 Milliarden Euo für die Bundeswehr ist beschlossene Sache. Der erforderlichen Änderung des Grundgesetzes stimmte auch der Bundesrat zu.Und: Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir ist in die Ukraine gereist. Am Freitag trifft er seinen ukrainischen Amtskollegen Mykola Solskyj. Alle Entwicklungen im Blog.

