Krieg in der Ukraine : Bürgermeister von russisch besetzter Stadt offenbar entführt

Liveblog Kiew Nach ukrainischen Angaben wurde der Bürgermeister von Melitopol am Freitag entführt. Präsident Selenskyj sprach von einer „neuen Phase des Terrors“. Die US-Regierung will in Abstimmung mit westlichen Partnern weitere Strafmaßnahmen gegen Russland in Gang setzen. In Versailles ging der EU-Sondergipfel zu Ende. Alle Entwicklungen im Blog.

Die wichtigsten Schlagzeilen: