Ukraine-Newsblog : Besatzer rufen Zivilisten zur Flucht aus Cherson auf

Foto: dpa/Adam Schreck 9 Bilder Schwere Explosionen erschüttern mehrere ukrainische Großtädte

Liveblog Kiew In Cherson haben die von Russland installierten Statthalter alle Einwohner zur unverzüglichen Evakuierung aufgerufen. Und: Die russischen Truppen haben erneut kritische Infrastruktur in der Ukraine angegriffen. In den Regionen Odessa, Kirowohrad und Luzk sind Energie-Anlagen getroffen worden. Alle News im Blog.

