Krieg in der Ukraine : Berichte über Explosionen in Kiew

Foto: AP/Sergei Grits 29 Bilder Russland greift die Ukraine an

Liveblog Kiew Russland setzt seine Angriffe auf die Ukraine fort. Am frühen Freitagmorgen sind Explosionen in Kiew zu hören. Die Ukraine ordnet eine Generalmobilmachung an. Unterdessen kündigen die Europäische Union und die USA neue Sanktionen an. Alle Entwicklungen im Blog.

