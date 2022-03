Krieg in der Ukraine : Bereits zehn Millionen Menschen sind nach UN-Angaben auf der Flucht

Liveblog Kiew Durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine sind nach UN-Angaben inzwischen bereits rund zehn Millionen Menschen in die Flucht getrieben worden. Und: In den umkämpften Städten der Ukraine wurden am Sonntag sieben humanitäre Korridore für flüchtende Zivilisten eingerichtet. Alle Entwicklungen im Newsblog.

