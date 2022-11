Ukraine-Newsblog : Banksy bekennt sich zu Werk auf Ruine in Borodjanka

Foto: dpa/Adam Schreck 9 Bilder Schwere Explosionen erschüttern mehrere ukrainische Großtädte

Liveblog Kiew Der mysteriöse Streetart-Künstler Banksy hat sich offenbar in der Ukraine verewigt. Die Regierung in Kiew kündigt an, an der Grenze zu Belarus eine Mauer zu bauen. Russland schließt den Rückzug aus Cherson ab. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Lesenswerte weiterführende Inhalte: