Krieg in der Ukraine : Baerbock wirbt für Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine

Foto: dpa/Rodrigo Abd 5 Bilder Von der Leyen besucht Butscha

Liveblog Kiew Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat sich am Rande eines EU-Außenministertreffens in Luxemburg für die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine ausgesprochen. Und: Die ukrainischen Behörden haben ihre Warnungen vor einer großen russischen Offensive im Osten des Landes verstärkt. Alle Entwicklungen im Newsblog.

