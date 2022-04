Krieg in der Ukraine : Baerbock stellt baltischen Staaten weitere Militärhilfe in Aussicht

Foto: dpa/Rodrigo Abd 5 Bilder Von der Leyen besucht Butscha

Liveblog Kiew An der Ostflanke der Nato werde nicht nur die Sicherheit des Baltikums verteidigt, sondern die Sicherheit ganz Europas, so Baerbock. Und: Mit harscher Kritik bricht der Gründer der russischen Tinkoff-Bank das Schweigen reicher Russen zum Krieg in der Ukraine. Alle News im Blog.

