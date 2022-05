Krieg in der Ukraine : Baerbock soll in Kürze nach Kiew reisen

Foto: AFP/ED JONES 8 Bilder Evakuierung aus Stahlwerk in Mariupol

Liveblog Kiew Außenministerin Annalena Baerbock soll in Kürze in die Ukraine reisen, wie Bundeskanzler Olaf Scholz am Donnerstagabend ankündigte. Und: Frank-Walter Steinmeier hat mit dem ukrainischen Präsidenten telefoniert. Es seien Irritationen ausgeräumt worden. Alle Entwicklungen im Blog.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Lesenswerte weiterführende Inhalte: