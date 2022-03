Krieg in der Ukraine : Außenminister von Russland und der Ukraine zu Gesprächen in der Türkei eingetroffen

Liveblog Kiew Die Außenminister Russlands und der Ukraine, Sergej Lawrow und Dmytro Kuleba, sind zu Verhandlungen in der Türkei eingetroffen. Noch am Montag hatte Putin versichert, dass keine Wehrpflichtige in die Ukraine geschickt würden – nun gab der Kreml die Lüge zu. Alle Entwicklungen im Blog.

Die wichtigsten Schlagzeilen: