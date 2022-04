Krieg in der Ukraine : Rätselhafte Anschläge in Transnistrien verschärfen Lage für Ukraine

Foto: AP/Efrem Lukatsky 42 Bilder Mitten im Krieg: So feiern die Menschen in der Ukraine das orthodoxe Osterfest

Liveblog Kiew An der Südwestflanke der kriegsgeplagten Ukraine spitzt sich die Lage durch rätselhafte Anschläge in der moldauischen Separatistenregion Transnistrien zu. Und: Die Gouverneure von Donezk und Luhansk haben schweren Artilleriebeschuss und Kämpfe in den ostukrainischen Regionen gemeldet. Alle News im Blog.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Lesenswerte weiterführende Inhalte: