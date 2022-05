Krieg in der Ukraine : Offenbar alle Frauen, Kinder und Ältere aus Stahlwerk in Sicherheit

Foto: AFP/ED JONES 8 Bilder Evakuierung aus Stahlwerk in Mariupol

Liveblog Kiew Die ukrainische Vize-Regierungschefin Wereschtschuk gab am Abend bekannt, es seien alle Kinder, Frauen und ältere Personen aus dem belagerten Stahlwerk in Mariupol evakuiert worden. Der russische Parlamentschef Wolodin bezichtigt derweil die USA einer unmittelbaren Beteiligung am Krieg in der Ukraine. Alle Entwicklungen im Blog.

