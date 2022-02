Litauen, Lettland und Estland : Bangen im Baltikum

Litauische Soldaten stehen am 16. Februar stramm während einer Zeremonie anlässlich des Unabhängigkeitstages. Das Land feierte an diesem Tag die Wiederherstellung der Unabhängigkeit im Jahr 1918. Foto: dpa/-

Warschau Ist das Baltikum der nächste Adressat der russischen Aggression? Nach dem Angriff auf die Ukraine scheint nichts mehr ausgeschlossen. Die Länder an der Ostsee treffen bereits Vorbereitungen auf den Angriff.

In Litauen, eigentlich geographisch eher weiter weg von der Ukraine, hat Staatspräsident Gitanas Nauseda am Donnerstag den Antrag des Parlaments unterzeichnet, wonach der Ausnahmezustand ausgerufen wird. „Sollte Russland die brutale, groß angelegte Aggression nicht stoppen“, so das Staatsoberhaupt, werde Litauen der Ukraine „jegliche erdenkliche Hilfe zukommen lassen.“ Litauen will zudem die Aktivierung des Artikels 4 der NATO beantragen. Mitgliedsstaaten können ihn nutzen, wenn sie sich von einem anderen Staat bedroht fühlen.

Litauen rechnet vor allem mit einem Cyberangriff von Seiten Russlands, wie Premierministerin Ingrida Simonitis erklärt. Ihr Land gilt als das Kreml-kritischste in der EU. Nach der Annexion der Krim 2014 mussten in Litauen die Schulkinder zu Luftschutzübungen, zudem führte die Regierung die Wehrpflicht wieder ein.

Auch der lettische Ministerpräsident Krisjanis Karins verlangt nach Artikel 4 des nordatlantischen Mitgliedsvertrags. Alar Karis, Estlands Präsident, ruft nach mehr Verstärkung in Form von Land- und Luftstreitkräften an der „Ostflanke der NATO“ – sprich: unter anderem in Estland.

In Wladimir Putins Reden vom Montag und Donnerstag, die den Einmarsch in die Separatistengebiete im Donbass und die Attacke gegen die gesamte Ukraine einleiteten und legitimierten, äußerte der russische Präsident keine direkte Drohung gegen Litauen, Lettland und Estland. Wohl aber ein Bedauern, dass der aufkommende Nationalismus einzelner Völker und Gorbatschows Zugeständnisse 1989 für mehr Autonomie einzelner Teilrepubliken Schuld am Untergang der Sowjetunion hatten. Dieser war eine persönliche Katastrophe für den damaligen KGB-Agenten - und ist es immer noch für den heutigen Kriegsherrn.

Zudem kündigte Putin eine Nulltoleranzpolitik an gegenüber den Aktivitäten der NATO an den Grenzen Russlands – das betrifft auch die baltischen Staaten, die sowohl Mitglieder des westlichen Verteidigungsbündnisses als auch der EU sind. Zwar will Putin den ehemaligen Sowjetrepubliken ihre Staatsrechte nicht absprechen, als Beispiel wählte er jedoch Kasachstan, ein Land eng verflochten mit Mütterchen Russland.

Hat nun Russland einen historischen Anspruch auf die baltischen Länder, so wie Putin ihn im Fall der Ukraine für sich reklamiert, die er als Kreation des Kommunismus abtut? Fest steht: Lettland und Estland gab es vor 1918 als Staaten nicht. Die Gebiete des nördlichen Baltikums waren seit dem 13. Jahrhundert permanent von Schweden und dem Großfürstentum Nowgorod, später vom russischen Zarenreich umkämpft. Erst in der Mitte des 18. Jahrhunderts zeichnete sich eine russische Überlegenheit ab. Litauen bildete in Personalunion im späten Mittelalter eine Großmacht, die Russland mehrfach bedrohte – was im historischen Gedächtnis vieler Russen präsent ist.

Im Rahmen der „polnischen Teilungen“ verschwand auch Litauen 1795 von der politischen Landkarte und wurde nach Ende des Ersten Weltkrieges neu gegründet. Nach dem Hitler-Stalin-Pakt 1939 besetzte die Sowjetunion die drei Staaten.

Die Sowjetunion hinterließ den baltischen Ländern ein schwieriges Erbe – russischsprachige Minderheiten, die nun aufgefordert worden, eine neue Sprache zu lernen, oder als staatenlose Fremde mit limitierten Rechten in einem neuen Land zu leben. In Lettland und Estland wird die russischsprachige Minderheit auf 25 bis 30 Prozent geschätzt, in Litauen sind es gerade mal 5 Prozent.

Die Zeit der großen Spannungen dieser Minderheiten mit den baltischen Mehrheiten, angeheizt durch das russische Staatsfernsehen, dessen Empfang gelegentlich von Riga und Vilnius unterbunden wurde, ist jedoch vorbei. So verurteilte der bekannteste russischstämmige Politiker Lettlands, Nils Usakovs, den Angriff auf die Ukraine als „verbrecherisch“; die Weltgemeinschaft müsse sich nun gegen den Kreml vereinen.

Von 2009 bis 2019 regierte der heutige Europaparlamentarier die Stadt Riga, dabei wurden ihm häufige Reisen nach Moskau vorgeworfen. Die Kremlkontakte bedeuten jedoch nicht, dass Usakovs wirklich eine Zukunft in einem russisch kontrollierten Baltikum sieht.

Die Frage, wie sich die russische Minderheit verhalten würde, wenn eine russische Invasion anstünde, ist weiter so aktuell wie heikel und durch Umfragen kaum zu beantworten.

Der estnische Sportmoderator und Reserveoffizier Alvar Tisslar sagte vor vier Jahren zum Autor dieser Zeilen, dass die russischstämmigen Soldaten bei ihrer Einberufung ohne Umschweife auf die Anforderung angesprochen werden, gegen einen russischen Invasor kämpfen zu müssen. Sie würden dies tun, das Land habe sich zu weit entwickelt.