„Der Hauptnutznießer sind die USA“ Lawrow sieht USA als treibende Kraft im Ukraine-Konflikt

Das russische Militär war am 24. Februar in die Ukraine einmarschiert, mit dem Auftrag, das Land zu „entnazifizieren und entmilitarisieren“, wie es in Moskau hieß. Wegen dieses Angriffskriegs, der bisher Tausende von Menschenleben gefordert hat, verhängten die USA, die EU und eine Reihe westlicher Staaten harsche Sanktionen gegen Russland. Die Ukraine erhält zudem militärische Unterstützung in Form von Waffen und Munition aus dem Westen.