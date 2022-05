Ukrainischer Außenminister Kuleba : Westliches Zögern bei Waffenlieferung brachte Putin Vorteil

Kiew Für viele Todesfälle von ukrainischen Soldaten macht der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba das Zögern des Westens bei Waffenlieferungen verantwortlich. Erst ein bestimmtes Ereignis habe ein Umdenken ausgelöst.

Die zögerliche Haltung des Westens bei Waffenlieferungen hat dem ukrainischen Außenminister Dmytro Kuleba zufolge viele Ukrainer seit Beginn des russischen Angriffskriegs vor rund zweieinhalb Monaten das Leben gekostet. „Hätte man uns von Anfang an zu allen Waffen, die wir erhalten müssen, angehört, hätten wir alle diese Waffen bereits erhalten“, sagte der 41-Jährige in einem von „Politico“ am Mittwoch veröffentlichten Interview.