Rauchwolken auf der Krim : Rätselraten um schwere Explosionen auf russischer Luftwaffen-Basis

Nach einer Explosion auf der von Russland besetzten ukrainischen Halbinsel Krim steigt am Strand von Saky Rauch auf. Foto: dpa/Uncredited

Jewpatorija Russland hat die Halbinsel Krim 2014 der Ukraine weggenommen. Es nutzt die Perle des Schwarzen Meeres als Militärbasis und als Ferienparadies. Nun kam es dort zu schweren Explosionen.

Gewaltige Explosionen haben am Dienstag eine wichtige russische Luftwaffenbasis auf der 2014 annektierten Halbinsel Krim erschüttert. In sozialen Netzwerken kursierten Videos, die Detonationen und große Rauchwolken direkt in der Nähe von Schwarzmeer-Badestränden zeigten. Sie sollen bei dem Dorf Nowofjodorowka unweit des Seebades Jewpatorija aufgenommen worden sein. Touristen verließen das Gebiet fluchtartig; Videos zeigten angebliche Staus vor der Brücke von Kertsch Richtung Russland. Unklar sind nicht nur die Auslöser der Explosionen, sondern auch ihre Folgen.