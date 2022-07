Am Tag der ukrainischen Eigenstaatlichkeit : Russische Raketenangriffe treffen Kiew und nördliche Stadt Tschernihiw

Kiew Gouverneure melden auch Beschuss der seit Wochen verschonten Regionen Kiew und Tschernihiw. Im Süden haben ukrainische Truppen nach Angaben des Präsidentenberaters eine Offensive begonnen. Was das mit dem Tag der Eigenstaatlichkeit zutun hat.

Russland hat nach ukrainischen Angaben am Donnerstag seine Raketenangriffe verschärft und dabei erstmals seit Wochen auch die Regionen Kiew und Tschernihiw ins Visier genommen. Der Regionalgouverneur von Kiew, Olexij Kuleba, sah einen Zusammenhang zum Tag der Eigenstaatlichkeit, der am Donnerstag erstmals offiziell in der Ukraine begangen wurde.

„Russland, mit der Hilfe von Raketen, übt Rache für den weit verbreiteten Volkswiderstand, den die Ukrainer in der Lage waren, genau wegen ihrer Staatlichkeit zu organisieren“, sagte Kuleba im ukrainischen Fernsehen. Die Ukraine werde sich weiterhin verteidigen, fügte er hinzu. Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte in einer Rede anlässlich des Tags, die Ukraine sei weder Kolonie noch Enklave, Protektorat, Provinz oder Teil eines Landes. Sie sei ein „freier, unabhängiger, souveräner, unteilbarer Staat“.

Die Region Kiew sei mit sechs Raketen angegriffen worden, die vom Schwarzen Meer abgefeuert worden seien, erklärte Olexij Hromow vom ukrainischen Generalstab. Dabei sei im Dorf Ljutisch am Rand der Hauptstadt eine Militäreinheit getroffen worden. Ein Gebäude sei zerstört, zwei weitere Gebäude seien beschädigt worden. Ukrainische Truppen hätten in der Stadt Butscha eine der Raketen abgeschossen. Laut Regionalgouverneur Kuleba wurden bei den russischen Angriffen 15 Menschen verletzt, unter ihnen fünf Zivilisten.

Auch Charkiw wurde in der Nacht zum Donnerstag von russischen Raketen getroffen, wie Bürgermeister Ihor Terechow mitteilte. Bei russischem Beschuss eines Kraftwerks in der Region Charkiw wurde nach Behördenangaben ein Polizist getötet.

Nach Einschätzung des britischen Verteidigungsministeriums vom Donnerstag kommt die ukrainische Offensive in Cherson „in Schwung“. Mindestens drei Brücken über den Dnipro seien beschädigt worden, die für den Nachschub für russische Truppen in dem Gebiet wichtig seien.

Nach Angaben des Präsidialamts in Kiew wurden bei russischem Beschuss ukrainischer Dörfer und Städte in den 24 Stunden vor Donnerstagmorgen mindestens fünf Zivilisten getötet. Der Schwerpunkt habe in der Region Donezk gelegen, dort habe es auch die fünf Todesopfer gegeben. Eine Rakete habe ein Wohngebäude in Torezk getroffen und zwei Etagen zerstört. „Wieder Raketenterror“, schrieb der Gouverneur von Donezk, Pawlo Kyrylenko auf Telegram. „Wir werden nicht aufgeben.“