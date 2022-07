Aus der Region Donezk : Kiew und Moskau beschuldigen sich gegenseitig Gefangenenlager beschossen zu haben

Ukraine, Oleniwka: Ein Soldat steht Wache neben der Mauer eines Gefängnisses in Oleniwka, in einem von den von Russland unterstützten Separatisten kontrollierten Gebiet. Foto: dpa/-

Kiew Prorussische Separatisten und das russische Verteidigungsministerium machen die Ukraine für den Tod Dutzender ukrainischer Kriegsgefangener verantwortlich. Kiew weist das zurück und vermutet ein planvolles Vorgehen der Gegenseite, um Gräuel zu vertuschen.

Ukrainische Truppen nähmen ausschließlich militärische Ziele und nicht zivile Gebiete unter Feuer, hieß es in der Erklärung, die Russland für den Beschuss verantwortlich machte. Damit wollten die russischen Streitkräfte die Ukraine eines Kriegsverbrechens beschuldigen und Folter und Hinrichtungen in dem Camp vertuschen. Ein Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj sprach von einem „vorsätzlichen, zynischen, kalkulierten Massenmord an ukrainischen Gefangenen“. Unabhängig verifiziert werden konnten weder die russischen noch die ukrainischen Angaben.

Moskau schickte ein Team des russischen Ermittlungskomitees in das Lager. Die staatliche Nachrichtenagentur Ria Nowosti berichtete, es seien Fragmente von Geschossen der von den USA an die Ukraine gelieferten Mehrfachraketenwerfer des Typs Himars gefunden worden.

Der ukrainische Präsidentenberater Mychajlo Podoljak forderte eine genaue Untersuchung des tödlichen Angriffs und rief die Vereinten Nationen und andere internationale Organisationen dazu auf, die Attacke zu verurteilen. Er sagte, die Russen hätten einige ukrainische Gefangene nur wenige Tage zuvor in die Baracke verlegt, die getroffen wurde. Er legte nahe, dass dies geplant gewesen sei. Der Zweck sei, die Ukraine vor ihren Verbündeten zu diskreditieren und die Waffenlieferungen an sie zu stören, schrieb er bei Twitter.

Der ukrainische Gouverneur der Region Donezk, Pawlo Kyrylenko, teilte mit, die russischen Angriffe in dem Gebiet nähmen von Tag zu Tag an Intensität zu. Zivilisten sollten, wenn es noch möglich sei, die Kampfzonen verlassen. „Die russische Armee schert sich nicht um zivile Opfer. Sie feuern auf Städte und Dörfer in der Region.“ Bei einem russischen Angriff auf die Stadt Kramatorsk sei am Freitag ein Mensch getötet worden, fünf weitere seien verletzt worden, sagte er.