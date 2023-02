Ukraine-Krieg Kiew lehnt jede Form von Gebietsverlusten für Frieden ab

Zuvor hatte bei der Tagung in München Chinas oberster Außenpolitiker Wang Yi eine eigene Initiative für ein Ende des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine angekündigt. „Wir werden etwas vorlegen. Und zwar die chinesische Position zur politischen Beilegung der Ukraine-Krise“, sagte Wang Yi laut offizieller Übersetzung. „Wir werden auf der Seite des Friedens und des Dialoges standfest stehen.“ Der chinesische Diplomat will nach der Konferenz in München direkt nach Moskau reisen.