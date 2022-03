Krieg in Osteuropa : Ukraine lehnt humanitäre Korridore nach Belarus und Russland ab

Flüchtlinge warten in einer Menschenmenge auf den Transport, nachdem sie aus der Ukraine geflohen und am Grenzübergang in Medyka, Polen, angekommen sind. Foto: dpa/Markus Schreiber

Kiew Kiew bestehe auf sichere Fluchtwege in die Westukraine, sagte die stellvertretende ukrainische Ministerpräsidentin Irina Wereschtschuk. Der russische Vorschlag sei inakzeptabel.

Zwölf Tage nach Beginn der russischen Invasion in die Ukraine sind Hunderttausende Menschen in den angegriffenen Städten in Not. Am Montagvormittag kam neue Hoffnung für die Bevölkerung auf. Russland kündigte eine Waffenruhe an, damit sich Menschen aus Städten wie Kiew und Mariupol in Sicherheit bringen können. Allerdings: Die Menschen sollten nach Russland gebracht werden, was die Ukraine kritisierte. „Das ist keine annehmbare Variante der Öffnung von humanitären Korridoren“, sagte die ukrainische Vizeregierungschefin Iryna Wereschtschuk. Sie habe Russland vorgeschlagen, stattdessen Fluchtkorridore innerhalb der Ukraine in den Westen zu öffnen.