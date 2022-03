Feuerpause für belagerte Hafenstadt : Kiew entsendet 45 Busse zur Evakuierung von Einwohnern Mariupols

Kiew Nach der russischen Ankündigung einer Feuerpause für Mariupol will die Regierung in Kiew insgesamt 45 Busse zur Evakuierung von Einwohnern aus der seit Wochen massiv beschossenen Hafenstadt entsenden.

Die ukrainische Vize-Regierungschefin Wereschtschuk hatte die Ankündigungen aus Moskau in der Nacht zunächst noch als weiteren Versuch russischer "Manipulation" bezeichnet. Am Vormittag teilte sie dann aber mit, dass 17 Busse bereits von Saporischschja in Richtung des rund 220 Kilometer entfernten Mariupol losgefahren seien. Weitere 28 Busse warteten noch auf die Genehmigung zur Weiterfahrt am russischen Kontrollpunkt Wasyliwka nahe Saporischschja.

"Wir werden alles tun, um sicherzustellen, dass Busse heute in Mariupol ankommen und Menschen aufnehmen, die nicht in der Lage waren, aus der Stadt herauszukommen", kündigte Wereschtschuk an. Vereinbarungen über Evakuierungskorridore in verschiedenen Landesteilen der Ukraine waren in den vergangenen Wochen immer wieder verletzt worden. Mariupol konnte von Zivilisten bislang nur in privaten Fahrzeugen verlassen werden, was extrem gefährlich ist.