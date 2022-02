Ukraine-Krise : Kämpfe zwischen ukrainischen und russischen Truppen in Tschernobyl

Ukrainische Soldaten nehmen anfang Februar an einer taktischen Übungen rund um das ehemalige Atomkraftwerk Tschernobyl teil. Foto: dpa/-

Kiew Nach Angaben des Innenministeriums in Kiew wird verbissen um das Atommüll-Lager in Tschernobyl gekämpft. Sollte die Anlage beschädigt werden, könnte das große Mengen an Radioaktivität freisetzen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Kämpfe in der Ukraine erstrecken sich nach Angaben der Regierung in Kiew auch auf das Gebiet des zerstörten Atomreaktors von Tschernobyl. Die russischen Angreifer wollten die Atomanlage einnehmen, erklärte der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj am Donnerstag im Kurzbotschaftendienst Twitter.

Nach Angaben aus dem Innenministerium in Kiew tobten die Kämpfe nahe des Atommüll-Lagers in Tschernobyl. Die dort stationierten Soldaten der ukrainischen Nationalgarde leisteten "hartnäckigen Widerstand", teilte der Ministeriumsmitarbeiter Anton Geraschtschenko im Onlinenetzwerk Telegram mit.

Foto: United States Air Force Infos Wo in Europa noch Atomwaffen gelagert werden

Selenskyj erklärte, die ukrainischen Soldaten in Tschernobyl "geben ihr Leben", um eine "Tragödie wie 1986" zu verhindern. Er wollte damit offenbar davor warnen, dass ein russischer Beschuss der Atomanlage erneut große Mengen Radioaktivität freisetzen könnte. Seit der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl vor 36 Jahren sind weite Teile des Gebiets radioaktiv verseucht.

(AFP)