Feuer in AKW, Bitte um weitere Waffen : Das ist über Nacht in der Ukraine passiert

Das Bild aus einem Video vom Kernkraftwerk Saporischschja zeigt ein helles, aufflackerndes Objekt. Nach ukrainischen Angaben beschossen russische Streitkräfte das Atomkraftwerk. Foto: dpa/Uncredited

Kiew/Berlin/London In der Nacht zum Freitag wird ein Feuer am Atomkraftwerk Saporischschja nach Angriffen gemeldet. Die Atombehörde misst keine erhöhte Radioaktivität. Die ukrainische Botschaft bittet Berlin um weitere Waffensysteme. Zudem wurde eine Militär-Hotline zwischen zwischen Moskau und Washington eingerichtet.

In der Ukraine sorgte in der Nacht vor allem Berichte über ein Feuer an Europas größtem Atomkraftwerk für Schrecken. Der britische Premierminister Boris Johnson fordert eine Sitzung des UN-Sicherheitsrates.

Feuer am AKW Saporischschja: Bei den Kämpfen nahe Europas größtem Atomkraftwerk in der Ukraine ist nach Erkenntnissen der Atomenergiebehörde (IAEA) zunächst keine erhöhte Strahlung gemessen worden. Die Atomaufsicht der Ukraine habe mitgeteilt, dass „keine Änderung der Strahlungswerte“ am Standort des Kraftwerks Saporischschja gemeldet worden sei, berichtete die IAEA am frühen Morgen. Nach Angaben der örtlichen Verwaltung sei ein Feuer in der Atomanlage ausgebrochen. Nach ukrainischen Angaben seien „wesentliche“ Ausrüstungen des AKW nicht von dem Feuer betroffen.

Reaktion von Selenskyj:Nach dem Vorrücken russischer Truppen zu Europas größtem Atomkraftwerk in der Nähe der Großstadt Saporischschja brach ein Feuer in der Anlage aus. Nach Informationen aus der Nacht waren dabei keine kritischen Systeme betroffen, es wurde keine erhöhte Radioaktivität gemeldet. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach von einem gezielten Beschuss von Reaktorblöcken durch russische Panzer. Der ukrainische Energieminister Herman Haluschtschenko forderte ein Eingreifen der Nato

Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine sollen in Deutschland rasch und unbürokratisch Aufnahme finden. „Die Geflüchteten brauchen eine langfristige Aufenthaltserlaubnis“ sowie Anspruch auf Sozialleistungen und Gesundheitsversorgung, sagte die Beauftragte der Bundesregierung für Flüchtlinge und Integration, Reem Alabali-Radovan (SPD). Die EU-Kommission hatte zuvor vorgeschlagen, erstmals die Richtlinie für den „massenhaften Zustrom“ Vertriebener zu nutzen. Die EU-Staaten stimmten dem bei einem Treffen der Innenminister geschlossen zu. Die Regeln dürften in den kommenden Tagen in Kraft treten.

CDU stellt Bedingungen: CDU-Generalsekretär Mario Czaja hat Bedingungen für die Zustimmung seiner Partei zum Sondervermögen von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr gestellt. Die Ampel-Koalition will das Sondervermögen im Grundgesetz verankern lassen. „In dem Vorschlag muss eine klare Zweckbestimmung für das 100-Milliarden-Paket enthalten sein. Die Mittel dürfen nicht für abweichende, sachfremde Investitionen genutzt werden“, sagte der CDU-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. „Eine Planungssicherheit für Verteidigungsausgaben muss bestehen.“

Scholz setzt Schröder unter Druck: Nach der SPD-Spitze hat auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) den früheren Regierungschef und Parteivorsitzenden Gerhard Schröder dazu aufgefordert, seine Posten bei russischen Staatsunternehmen zu räumen. „Mein Rat an Gerhard Schröder ist doch, sich aus diesen Ämtern zurückzuziehen“, sagte Scholz in der ZDF-Sendung „Maybrit Illner“. Diese Frage sei keine Privatsache. Man sei seinem öffentlichen Amt auch über seine Amtszeit hinaus verpflichtet. „Diese Verpflichtung endet nicht, wenn man die Ämter nicht mehr ausübt, sondern sie geht auch weiter.“

UN-Sicherheitsrat: Nachdem die Ukraine ein Angriff auf das Atomkraftwerk Saporischschja gemeldet hat, fordert Großbritannien eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats. Das "rücksichtslose" Verhalten von Russlands Präsident Wladimir Putin könne "direkt die Sicherheit von ganz Europa bedrohen", hieß es aus dem Büro von Premierminister Boris Johnson.

Ukrainische Botschaft: Die ukrainische Botschaft in Berlin bittet die Bundesregierung um Lieferung weiterer Waffensysteme für den Kampf gegen die russischen Angreifer, darunter Kampfpanzer, U-Boote und Kampfflugzeuge. Das geht aus einer sogenannten Verbalnote der Botschaft an das Kanzleramt, das Auswärtige Amt und das Verteidigungsministerium hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Begründet wird die Bitte damit, dass Putin einen „Vernichtungskrieg“ gegen die Ukraine und die Ukrainer begonnen habe, in dem höchst moderne Waffensysteme eingesetzt würden - auch geächtete Waffen wie Kassettenbomben mit Streumunition.

Kontakt zwischen Moskau und Washington: Das Pentagon hat wegen des Kriegs in der Ukraine eine neue Hotline mit Russland eingerichtet. Ziel sei, Fehleinschätzungen, militärische Zwischenfälle und Eskalationen zu vermeiden, teilte das US-Verteidigungsministerium auf Nachfrage mit. Die US-Regierung will keine Truppen in die Ukraine schicken. Sie ist aber besorgt, dass der Konflikt mit Russland auf Nato-Staaten übergreifen könne.

(juju/dpa)