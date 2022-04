Militärunterstützung für die Ukraine : Bundeswehr-Vize erteilt Lieferung von schweren Waffen Absage

Berlin Der stellvertretende Generalinspekteur der Bundeswehr, Markus Laubenthal, äußerte sich zu der Lieferung von schweren Waffen für die Ukraine. Die Waffensysteme werde von der Bundeswehr selbst benötigt.

Die Bundeswehr hat Aussagen des ukrainischen Botschafters Andrij Melnyk widersprochen, dass sie sofort einen Teil ihrer schweren Waffen an die Ukraine liefern könnte, wenn Deutschland das wollte. Dies würde die Einsatzfähigkeit innerhalb der Nato-Verpflichtungen mit derzeit 13.000 und im nächsten Jahr 16.000 deutschen Soldaten beeinträchtigen, erklärte der stellvertretende Bundeswehr-Generalinspekteur Markus Laubenthal am Mittwoch im ZDF-„Morgenmagazin“. „Um die Streitmacht zu betreiben und auch Folgekräfte auszubilden, brauchen wir die Waffensysteme“, sagte Laubenthal. Auch der Panzer des Typs Marder werde für die vielfältigen Verpflichtungen unter anderem in den Nato-Verbänden noch gebraucht.