Verwirrung um Interview : Bloggerin aus Klinik in Mariupol in russischem Video aufgetaucht

Bloggerin aus Klinik in Mariupol in russischem Video aufgetaucht

Marianna Wischegirskaja war eine der Schwangeren, die bei dem Luftangriff auf die Geburtsklinik in Mariupol dabei waren. Die Bilder von ihr im gepunkteten Schlafanzug gingen um die Welt. In einem neuen Interview sagt sie nun, es habe keinen Luftangriff gegeben.

Ein ukrainische Beauty-Bloggerin ist in einem neuem Video mit Fehlinformationen über den Angriff auf die zerbombte Geburtsklinik in Mariupol aufgetaucht. Ein mit der russischen Regierung verbundener Twitter-Account teilte am Freitag ein Interview mit Marianna Wischegirskaja, die Mitte März von Russland beschuldigt wurde, eine Krisendarstellerin zu sein. Zuvor hatte Wischegirskaja Reporterin der Nachrichtenagentur AP in der Klinik ein Interview gegeben.