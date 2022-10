Krieg gegen die Ukraine : Biden warnt vor nuklearem „Armageddon“

New York Bei einem privaten Spendenevent in Manhattan warnt der US-Präsident vor dem düsteren Szenario eines Atomkriegs angesichts russischer Rückschlage im Ukraine-Krieg. Putins Drohungen sollte man sehr ernst nehmen, mahnt Biden.

US-Präsident Joe Biden schätzt die Gefahr eines Atomkriegs angesichts jüngster Drohungen aus dem Kreml als so hoch ein wie seit der Kubakrise von 1962 nicht mehr. Der russische Staatschef Wladimir Putin „scherzt nicht, wenn er von einem Einsatz taktischer Nuklearwaffen oder biologischer oder chemischer Waffen redet“, sagte Biden am Donnerstag bei einer Spendenveranstaltung für ein Komitee, das Kampagnen demokratischer Kandidaten für den US-Senat unterstützt.

„Mit der Aussicht auf ein Armageddon sind wir seit Kennedy und der Kubakrise nicht mehr konfrontiert gewesen“, ergänzte er mit Blick auf die Konfrontation und das nukleare Wettrüsten zwischen den USA und der Sowjetunion, die mit der Stationierung von sowjetischen Mittelstreckenraketen auf Kuba 1962 eine dramatische Eskalationsstufe erreichte. US-Präsident und damit der Oberbefehlshaber war damals John F. Kennedy. So nah wie damals kam die Welt einer möglichen atomaren Vernichtung nach Meinung vieler Experten nie wieder.

Putin sei „ein Typ, den er ziemlich gut kenne“, sagte Biden. Die Bedrohung durch den Kremlchef sei real, „weil sein Militär - könnte man sagen - stark schwächelt“. Biden stellte auch die russische Nukleardoktrin infrage, die den Einsatz von Atomwaffen erlaubt, wenn die Existenz des Staates bedroht ist. Der Einsatz einer taktischen Kernwaffe könne schnell außer Kontrolle geraten und globale Zerstörung bringen, warnte er. Er sehe kein Szenario, in dem man einfach eine solche Waffe nutzen und „nicht im Armageddon“, also einer nuklearen Entscheidungsschlacht, landen würde.

Noch immer versuche er sich zudem einen Reim darauf zu machen, was Putins Ausstiegsstrategie für die Ukraine sein könnte. „Wo findet er den Weg heraus?“, fragte Biden. „Wo findet er sich in einer Position wieder, in der er es nicht nur vermeidet, sein Gesicht zu verlieren, sondern erhebliche Macht innerhalb Russlands?“