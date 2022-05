9. Mai-Feierlichkeiten in Russland : Große Show, überraschende Zurückhaltung

Foto: AP/Alexander Zemlianichenko 15 Bilder Überschattet vom Krieg gegen die Ukraine - Russland feiert große Militärparade

Moskau/Warschau Bei der Feier zum „Tag des Sieges“ wirkt der russische Präsident Wladimir Putin angeschlagen – und spricht erstmals über Opfer in den eigenen Reihen.

Am Ende ist das Wetter schuld. Die geplante Flugschau über dem Roten Platz könne „wegen der dichten Wolken leider nicht stattfinden“, teilt der Kreml am Montagfrüh mit. Die Enttäuschung bei einigen Zuschauern im Zentrum von Moskau ist nicht zu überhören. „Das sollte doch der Höhepunkt werden“, sagt eine Frau zu einem Fernsehreporter. „Sehr schade.“ Vom Standpunkt der Schaulustigen mag das zutreffen. Zumal die Wolken so finster gar nicht wirken. Wer dagegen eine weitere Eskalation befürchtet, den wird die Absage erleichtern. Denn die Kampfjets hätten jenes „Z“ an den Himmel zeichnen sollen, das seit dem Einmarsch russischer Truppen im Nachbarland für „Za pobjedu“ steht – „für den Sieg“. Und damit für die Auslöschung eines ukrainischen Nationalstaats.

Davon ist in Moskau an diesem „Tag des Sieges“ nicht mehr die Rede. Vor allem Präsident Wladimir Putin ist bei seinem Auftritt auf dem Roten Platz kaum wiederzuerkennen. Müde sieht er aus. Vielleicht auch nur lustlos. Einmal verblättert er sich im Manuskript und gerät ins Stocken. Wenig ist geblieben vom entschlossenen Kriegsherrn, der vor der Invasion am 24. Februar ankündigte, die Ukraine werde sich „fügen müssen“. An diesem 9. Mai nun, an dem Russland an die Kapitulation Deutschlands im Zweiten Weltkrieg erinnert, sagt Putin: „Wir haben präventiv eine Aggression abgewehrt.“ Der Westen habe eine Invasion in Russland vorbereitet und die Rückeroberung der 2014 annektierten Krim geplant. Nur deshalb die „militärische Spezialoperation“, behauptet Putin.

Eine These, zu der die Flugschau mit dem martialischen „Z“ am Himmel nicht recht gepasst hätte. Umso besser passt die kurzfristige Absage zu der Umdeutung des Krieges, die Putin überraschend liefert. Im Februar hatte er noch das Ziel der „Entnazifizierung und Entmilitarisierung“ der Ukraine ausgegeben und dem Nachbarland das Existenzrecht abgesprochen. Übersetzt hieß das: Regimewechsel in Kiew, Zerschlagung der ukrainischen Armee und Eingliederung des Landes in die sogenannte Russische Welt und damit in die Einflusszone Moskaus. Von alldem sagt Putin nun nichts mehr. Er beklagt einen angeblichen „Russenhass“ im Westen und die Aggression der USA. Gemeinsam mit der Nato hätten die Amerikaner ihre Stellvertreter in der Ukraine „hochgerüstet“.

In dieser Perspektive wird der Angriffskrieg zur „einzig möglichen Entscheidung“. Und weil alles richtig war, kann Putin sogar erstmals auf die eigenen Opfer zu sprechen kommen. Russische Soldaten seien „im gerechten Kampf für das Vaterland gefallen“, sagt er. Nach unterschiedlichen Schätzungen soll die Armee mindestens 10.000 Soldatinnen und Soldaten in der Ukraine verloren haben – etwa so viele, wie an diesem Montag auf dem Roten Platz Paradeformation einnehmen. Putin hat die Opfer in seinen Reden bislang immer ausgeblendet. Nun stellt er die Toten in eine Reihe mit den Gefallenen des Weltkriegs. In dieser Lesart kämpfen die russischen Soldaten auch heute wieder „Schulter an Schulter für die Befreiung ihrer Heimat von den Nazis“, wie es Putin formuliert.

Viele Kommentatoren reiben sich am Montag angesichts des Putin-Auftritts die Augen. Denn die Erwartungen an die Rede des Präsidenten waren grundlegend andere. Viele Fachleute hatten eine offizielle Kriegserklärung samt Generalmobilmachung für möglich gehalten – und damit eine radikale Ausweitung der Kämpfe. Nun aber passiert das genaue Gegenteil. Putin warnt an diesem kühlen Moskauer Maimorgen zwar einmal mehr vor einem neuen Weltkrieg. Aber von den Drohungen mit einem Atomschlag, die vor allem die mediale Propagandamaschine des Kremls zuletzt befeuert hatte, ist keine Rede mehr.

Stattdessen kommt Putin immer wieder auf den ostukrainischen Donbass zu sprechen, in dem die „russische Heimat verteidigt“ werde. Der Kölner Politikwissenschaftler Thomas Jäger spricht in einer ersten Analyse von einem Aggressor, der sich gezielt defensiv darstelle. Jäger warnt jedoch vor vorschnellen Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung.