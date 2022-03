Ukraine-Konflikt : Präsident Selenskyj spricht per Video zum US-Kongress

Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine. Foto: dpa/Uncredited

Washington Von unbekannten Orten in Kiew ringt der ukrainische Präsident weltweit um Unterstützung für sein Land, das Opfer eines russischen Angriffs geworden ist. Nun dürfte er den US-Kongress direkt um mehr Hilfe bitten.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird am (heutigen) Mittwoch per Video zum US-Kongress sprechen. Die per Livestream ins US-Kapitol in Washington übertragene Rede gehört zu den wichtigsten Ansprachen Selenskyjs im Rahmen einer einzigartigen und sehr öffentlichen Strategie, die Unterstützung für den Kampf seines Landes gegen die russische Invasion zu orchestrieren.

In der vergangenen Woche hatte Selenskyj zum britischen Unterhaus gesprochen und erklärt, es gehe um die Existenz seines Landes. Am Dienstag richtete er sich in einer Rede an das kanadische Parlament an Premierminister Justin Trudeau und bat um Hilfe bei der Einrichtung einer Flugverbotszone über der Ukraine. Zum Beginn des Krieges hatte er die Aufnahme seines Landes in die EU beantragt und in einer Videoansprache an das EU-Parlament appelliert, den Schritt schnell zu vollziehen - unaufhörlich bittet er Staats- und Regierungschefs, mehr zu tun, um die junge Demokratie in der Ukraine zu retten.

„Es war ein Mann, der Führung bewies und zugleich unter den schwierigsten Umständen die Ruhe bewahrte“, sagte der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte über die Ansprache an die EU. Diese habe einen enormen Einfluss auf die Staats- und Regierungschefs der EU gehabt.

Selenskyjs Videoansprachen bringen den jungenhaft wirkenden, unrasierten Präsidenten in Haushalte und auf Smartphone-Bildschirme weltweit. Er wendet sich von unbekannten Orten in Kiew an die Öffentlichkeit, während Russland sein Land bombardiert. Damit steht er als heroische Figur im Zentrum eines Geschehens, das viele als die größte Sicherheitsbedrohung für Europa seit dem Zweiten Weltkrieg ansehen. Mehr als drei Millionen Flüchtlinge haben nach Angaben der UN-Organisation für Migration (IOM) vom Dienstag bereits das Land verlassen.

Seine Ansprache an den US-Kongress könnte ihn in Widerspruch zu US-Präsident Joe Biden bringen, der keine Flugverbotszone über der Ukraine einrichten will und den von Selenskyj gewünschten Transfer von Militärflugzeugen aus Polen in die Ukraine vermieden hat. Selenskyj fordert vom Westen, den „Himmel zu schließen“, um die russischen Luftangriffe abzuwenden, die sein Land verwüsten. Wie gravierend die Notlage ist, verdeutlichte der Angriff auf eine Entbindungsklinik in der Hafenstadt Mariupol, aus der schwangere Frauen um ihr Leben flohen. „Ich weiß, dass er um mehr Hilfe bitten wird“, sagte die demokratische Senatorin Elizabeth Warren.

(dpa)