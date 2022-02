Reaktion auf Russlands Vorgehen : Warum Biden auf Sanktions-Wellen setzt

Washington Die US-Regierung hat erste Sanktionen gegen Russland verhängt. Die Maßnahmen fallen zwar schärfer aus als erwartet - dennoch schöpft Präsident Joe Biden die Möglichkeiten bewusst nicht voll aus.

Erste Sanktionswelle : Joe Biden will Russland von Kapitalmärkten abschneiden

Dagegen spricht, dass er dann nichts mehr zu verlieren hätte. Putin könnte nachrechnen, welchen Preis ihn der Einmarsch in das Nachbarland kostet.

Joe Biden hat sich für letzteren Weg entschieden. Er reagierte proportional auf den Einmarsch der russischen Truppen in die schon seit acht Jahren von Separatisten gehaltenen Gebiete. Wie Putin den Westen mit der Anerkennung der selbst deklarierten „Volksrepubliken“ im Osten der Ukraine um eine Antwort ringen lässt, stellt Biden den Kreml jetzt vor das Rätsel, was er als Nächstes aus der Sanktions-Wundertüte ziehen wird.

Ohne Zweifel markierte der Vormarsch russischer Truppen in den abtrünnigen „Volksrepubliken" eine gravierende Verletzung des Völkerrechts und der Souveränität der Ukraine dar. Entsprechend hoch stieg der US-Präsident mit seinen Sanktionen ein. Das von Biden bekräftigte vorläufige „Aus" von Nord Stream 2 signalisiert Putin, dass aus der Röhrenleitung ein Haufen Schrott auf dem Boden der Ostsee werden könnte. Unmissverständlich ist auch die Botschaft, die von dem Versiegen westlicher Finanzierungsquellen für Russland , den Sanktionen gegen zwei Großbanken sowie den Strafmaßnahmen gegen Putins reiche Oligarchen-Freunde ausgeht.

Dies mit dem Appeasement gegenüber Hitler nach dem Einrücken in Böhmen und Mähren 1938 zu vergleichen, geht an der Sache vorbei. Anders als damals steht Putin heute einer geschlossenen Front im Westen gegenüber, die Grenzänderungen in Europa für nicht akzeptabel hält.